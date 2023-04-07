



В Букингемском дворце ответили на условия принца Гарри и Меган Маркл

Вопрос приезда принца Гарри и Меган Маркл на коронацию короля Карла III до сих пор не решен, поскольку в Букингемском дворце отвергли главное требование пары о предстоящей церемонии. Как известно, герцоги Сассекские хотели вместе с другими членами монаршей семьи на балконе официальной королевской резиденции во время пролета самолетов ВВС в честь коронации, но отказали им. Такое право предоставляется исключительно работающим членам БКС, пишет Express со ссылкой на источники во дворце.



В этом месяце были обнародованы официальные приглашения на церемонию, поскольку их разослали более 2 000 гостям, как и имена тех, кто появится на балконе дворца вместе с королем во время полета. Гарри и Меган в этом списке нет. Вместе с королем и королевой на балконе будут принц и принцесса Уэльски и их трое детей, Джордж, Шарлотта и Луи.



Источник сообщил, что король "очень четко" дал понять, кем он хочет представлять монархию в этот день.



"Здесь мало места для сантиментов, это государственное мероприятие, а не семейное, и правильно, что только работающие члены семьи присутствуют на большом общественном моменте", — добавил он.



