



В Брюсселе запускают трамваи нового поколения

Брюссельский оператор общественного транспорта STIB представил трамвай нового поколения (TNG), пишет The Mayor.



Новый трамвай имеет лучшую доступность, новый дизайн в стиле модерн и более комфортен, отмечают в компании STIB. Первое транспортное средство начало курсировать по линии 51.



Трамвай нового поколения оснащен широкими дверями и низким полом для более удобного передвижения людей на инвалидных колясках, а также ручными пандусами, встроенными в пол.



В середине общественного транспорта есть откидные сиденья, большие информационные экраны с картами, косвенное светодиодное освещение и эффективная система охлаждения.



С точки зрения безопасности, TNG также имеет некоторые усовершенствования — переднюю камеру для уменьшения слепых зон и систему обнаружения помех. В частности, передняя часть трамвая имеет элементы из гибкого материала, которые предназначены для уменьшения ударов при столкновении, а также устройство контроля, если трамвай сойдет с рельсов.



Трамвай нового поколения доступен в короткой форме 32 метра на 182 места, и в длинной — 43 метра на 256 мест.



Компания общественного транспорта STIB заказала 90 трамваев на замену старых моделей, однако сначала каждого из них должны испытать на дистанции до 1000 километров, прежде чем они смогут перевозить пассажиров. Поэтому их будут выпускать на маршруты постепенно.

