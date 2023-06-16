



В Британии впервые выпустили на свободу шотландских диких кошек

В Великобритании впервые выпустили в дикую природу молодых шотландских кошек — находящегося на грани вымирания вида. Несколько диких кошек выращивали в неволе, чтобы спасти популяцию.



Об этом пишет CNN.



Выращивал кошек европейский проект Saving Wildcats под руководством Королевского зоологического общества Шотландии (RZSS), однако он не называет количество животных, выпущенных в природу.



В 2019 году Международный союз охраны природы признал, что шотландские дикие коты, которых еще называют высокогорными тиграми, не имеют жизнеспособной популяции для выживания вида. Зоозащитники и правительственные организации пытаются поправить это.

Saving Wildcats



Такой вид диких кошек прибыл в Великобританию из Европы около 9 тысяч лет назад. Однако его почти полностью уничтожили в 19 веке, когда люди расчищали себе места для проживания.



В настоящее время главной опасностью для них стали домашние коты – они скрещиваются с дикими, рождая гибридных котят и угрожая виду генетическим вымиранием.



Поэтому Saving Wildcats выбрали Cairngorms Connect, заповедную территорию площадью 232 квадратных мили в Национальном парке Cairngorms, горном регионе на севере Шотландии, чтобы выпустить на свободу выращенных в неволе животных.



Шотландские дикие кошки живут по большей части в долинах, блуждая по опушкам в поисках мелких млекопитающих, например, кроликов, мышей и полевок, составляющих основную часть их рациона. Они могут также охотиться на лягушек, ящериц, насекомых и птиц, если им представится такая возможность.



Компания Saving Wildcats приложила усилия, чтобы выращенные в неволе кошки имели инстинкты и охотничьи навыки, необходимые для выживания в дикой природе.



