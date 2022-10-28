



В Британии вернули в библиотеку книгу, взятую 84 года назад

В британском пригороде Эрлсдон местный житель совершенно случайно на полке у себя дома нашел книгу, которую ее дед взял почитать в библиотеке 84 года назад и забыл вернуть.

По данным Daily Mail, штраф британцу обошелся 18 фунтов стерлингов.

Книгу Ричарда Джеффриса "Красный олень" капитан Уильям Гаррисон взял в библиотеке почитать в 1838 году.

Ни он, ни его дочь не вернули том. Уже после смерти матери внук капитана решил разобрать содержимое полки в домашней библиотеке, когда с удивлением обнаружил просроченную книгу.

"Такое увидишь не каждый день. Нам вернули экземпляр "Красного оленя" Ричарда Джеффриса — просроченный всего на 84 года и две недели," — рассказали в библиотеке.