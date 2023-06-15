



В Британии пройдет первый авиапарад для короля Чарльза ІІІ

В Британии проведут первый парад авиации для короля Чарльза III, в нем будут задействованы около 70 самолетов.



Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.



Самолеты пролетят над столицей в рамках парада к королевскому дню рождения – King's Birthday Parade.



В Британии установилась традиция праздновать день рождения монарха дважды: в реальную дату и летом, когда погода наиболее благоприятна для зрелищных массовых мероприятий.



В авиационном параде примут участие самолеты из Королевского флота, Британской армии и Королевских воздушных сил – всего около 70 аппаратов. Во время зрелища они пролетят над центром Лондона и Букингемским дворцом.



Самолеты будут взлетать из 15 различных мест по всей территории Соединенного Королевства и собираться над юго-востоком Англии, прежде чем отправиться в столицу.



Задействуют самые разнообразные аппараты – самолеты 1940-х годов времен битвы за Британию, C-130 Hercules, для которого это будет последний полет перед выводом из эксплуатации, и современные Typhoon и Envoy IV CC1.



Подобное зрелище планировали и на коронацию Чарльза III, но масштабы уменьшили из-за неподходящей погоды.

