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В Британии пройдет первый авиапарад для короля Чарльза ІІІ
15.06.2023 21:48 Ирина Демьянова

В Британии пройдет первый авиапарад для короля Чарльза ІІІ

В Британии проведут первый парад авиации для короля Чарльза III, в нем будут задействованы около 70 самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Самолеты пролетят над столицей в рамках парада к королевскому дню рождения – King's Birthday Parade.

В Британии установилась традиция праздновать день рождения монарха дважды: в реальную дату и летом, когда погода наиболее благоприятна для зрелищных массовых мероприятий.

В авиационном параде примут участие самолеты из Королевского флота, Британской армии и Королевских воздушных сил – всего около 70 аппаратов. Во время зрелища они пролетят над центром Лондона и Букингемским дворцом.

Самолеты будут взлетать из 15 различных мест по всей территории Соединенного Королевства и собираться над юго-востоком Англии, прежде чем отправиться в столицу.

Задействуют самые разнообразные аппараты – самолеты 1940-х годов времен битвы за Британию, C-130 Hercules, для которого это будет последний полет перед выводом из эксплуатации, и современные Typhoon и Envoy IV CC1.

Подобное зрелище планировали и на коронацию Чарльза III, но масштабы уменьшили из-за неподходящей погоды.
 

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