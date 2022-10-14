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В Британии представили игрушечную копию суперкара по баснословной цене
14.10.2022 00:23 Александр Юзовский

В Британии представили игрушечную копию суперкара по баснословной цене

Игрушечную модель McLaren P1 2012 года продают по рекордной цене в 17 713 долларов.

Британский производитель масштабных моделей авто Amalgam представил копию суперкара в масштабе 1:8. Модель достигает 57 см в длину и полностью повторяет автомобиль.  

Для этого в McLaren предоставили оригинальные чертежи авто.

Модель изготовлена из натурального карбона, а салон обшит настоящей кожей.  У "игрушки" открываются двери, а также поднимается заднее антикрыло.

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