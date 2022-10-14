



В Британии представили игрушечную копию суперкара по баснословной цене

Игрушечную модель McLaren P1 2012 года продают по рекордной цене в 17 713 долларов.



Британский производитель масштабных моделей авто Amalgam представил копию суперкара в масштабе 1:8. Модель достигает 57 см в длину и полностью повторяет автомобиль.



Для этого в McLaren предоставили оригинальные чертежи авто.



Модель изготовлена из натурального карбона, а салон обшит настоящей кожей. У "игрушки" открываются двери, а также поднимается заднее антикрыло.