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доставка по воздуху
02.07.2023 06:37 Евгения Маркова

В Британии курьер доставил пиццу по воздуху с помощью реактивного ранца – видео

Курьер пиццерии Domino's доставил пиццу на музыкальный фестиваль в британском Гластонбери воздухом, используя реактивный ранец.

Представители компании заявляют, что не первый год получают заказы от участников фестиваля, но осуществить доставку раньше было невозможно. Для промо-акции Domino`s объединилась с Gravity Industries, производящей необычные летательные аппараты.

Хедлайнером мероприятия выступил сэр Элтон Джон, песня которого Rocket man стала вдохновением для организаторов доставки. Курьеру выдали заказы в ближайшем заведении сети Domino, после чего он пролетел над полем и приземлился вблизи места проведения концерта.

Пока неизвестно, планируется ли использовать реактивные ранцы для курьеров в дальнейшем, но этот способ назвали перспективным для служб быстрой доставки. Уточняется, что стоимость изготовленного по специальному заказу летательного аппарата составляет около 400 тысяч долларов.

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