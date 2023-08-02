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В Британии используют дроны для доставки почты между островами
02.08.2023 22:01 Ирина Демьянова

В Британии используют дроны для доставки почты между островами

Национальный оператор почтовой связи Великобритании Royal Mail использует дроны для доставки на Оркнейские острова в Шотландии.

Об этом сообщает  The Guardian.

Дроны , способные перемещать грузы весом до 6 кг, задействуют для оказания почтовых услуг между Стромнессом на главном из Оркнейских островов - Мейнленде и соседними островами Хой и Грэмси.

Руководитель отдела испытаний дронов при Royal Mail Крис Пакстон заявил, что такой способ доставки намного быстрее и эффективнее, а также способствует сокращению выбросов углерода.

 

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