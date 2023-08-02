



В Британии используют дроны для доставки почты между островами

Национальный оператор почтовой связи Великобритании Royal Mail использует дроны для доставки на Оркнейские острова в Шотландии.



Об этом сообщает The Guardian.



Дроны , способные перемещать грузы весом до 6 кг, задействуют для оказания почтовых услуг между Стромнессом на главном из Оркнейских островов - Мейнленде и соседними островами Хой и Грэмси.



Руководитель отдела испытаний дронов при Royal Mail Крис Пакстон заявил, что такой способ доставки намного быстрее и эффективнее, а также способствует сокращению выбросов углерода.



