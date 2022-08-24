



В Бразилию доставили сердце первого императора страны

Бразилия получила забальзамированное сердце первого императора страны, дона Педру I.



Согласно информации BBC, реликвия была доставлена в столицу страны в преддверии 200-летия независимости страны от Португалии.



После торжеств орган отвезут обратно в церковь Богоматери Лапы в городе Порту, где оно хранится в алтаре.



"Сердце встретят, как главу государства, к нему будут относиться так, будто дон Педро I все еще жив среди нас", — заявил начальник протокола МИД Бразилии Алан Коэльо де Селлос.

