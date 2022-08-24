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В Бразилию доставили сердце первого императора страны
24.08.2022 03:23 Александр Юзовский

В Бразилию доставили сердце первого императора страны

Бразилия получила забальзамированное сердце первого императора страны, дона Педру I.

Согласно информации BBC, реликвия была доставлена в столицу страны в преддверии 200-летия независимости страны от Португалии.

После торжеств орган отвезут обратно в церковь Богоматери Лапы в городе Порту, где оно хранится в алтаре.

"Сердце встретят, как главу государства, к нему будут относиться так, будто дон Педро I все еще жив среди нас", — заявил начальник протокола МИД Бразилии Алан Коэльо де Селлос.
 

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