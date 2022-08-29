В Бразилии умер последний представитель одного из коренных племен
В бразильских джунглях скончался последний представитель одного из коренных племен.
По данным ВВС, в течение 26 лет жил в полной изоляции от внешнего мира.
Всех соплеменников перебили плантаторы еще в 70-х годах прошлого века.
Тело нашли в гамаке возле его соломенной хижины сотрудники правительственного Национального фонда индейцев (FUNAI).
60-летний мужчина ушел из жизни естественным путем. Название теперь уже официально вымершего племени не раскрывается.