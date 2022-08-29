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В Бразилии умер последний представитель одного из коренных племен
29.08.2022 19:30 Алина Груднева

В Бразилии умер последний представитель одного из коренных племен

В бразильских джунглях скончался последний представитель одного из коренных племен. 

 
По данным ВВС, в течение 26 лет жил в полной изоляции от внешнего мира. 
 
Всех соплеменников перебили плантаторы еще в 70-х годах прошлого века.
 
Тело нашли в гамаке возле его соломенной хижины сотрудники правительственного Национального фонда индейцев (FUNAI).
 
60-летний мужчина ушел из жизни естественным путем. Название теперь уже официально вымершего племени не раскрывается.

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