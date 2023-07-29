



В "берлинском парке страха" постоянно насилуют и грабят отдыхающих

В парке Гёрлицер, который находится в центральной части немецкой столицы, только с начала этого года произошло восемь изнасилований и 13 других преступлений на сексуальной почве.



Кроме того, в парке активно орудуют наркоторговцы и карманники - кражами тут никого не удивишь.



Как известно, последнее нападение произошло 21 июня: рано утром молодая пара прогуливалась по парку Гёрлицер, в это время к ним подошла группа мужчин - преступники повалили молодого человека на землю, избили его и заставили смотреть на изнасилование своей девушки.



Полиция задержала первого подозреваемого 27 июля. Им оказался 22-летний уроженец Сомали.



Корреспондент BILD решил прогуляться по парку Гёрлицер, чтобы оценить, какая опасность грозит его посетителям.



Отмечается, что дилеры, которые продают здесь наркотики, пристают к людям на пробежке и даже к мамам с детьми.



"В какой-то момент они уже узнают тебя, если ты здесь живешь и часто гуляешь. Тогда больше к тебе не подходят", - рассказала одна из прогуливающихся женщин, добавив, что обычно наркоторговцы обращаются к прохожим на неизвестном языке.



Другой местный житель рассказал, что живет здесь уже 18 лет.



"Каждый раз, когда я прохожу мимо парка, ко мне подходят дилеры. Но я не реагирую, поэтому никогда не имел с ними проблем. Через сам парк я не хожу. Думаю, было бы хорошо, если бы входы в парк закрывались на ночь и там был бы установлен мобильный полицейский пост", - говорит мужчина.



К корреспонденту издания также по очереди подходили дилеры, которые пытались заговорить, однако потом отстают. Некоторые из них прямо здесь же делают закладки или передают товар клиентам.



"Я выросла здесь и часто катаюсь на велосипеде по парку со своей собакой. Но я бы никогда не стала гулять по парку в одиночестве ночью", - говорит местная жительница.