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В Берлине женщинам разрешено ходить в бассейн топлес
09.03.2023 16:28 Алина Груднева

В Берлине женщинам разрешено ходить в бассейн топлес

В Берлине власти официально разрешили женщинам купаться в общественных бассейнах топлес.

Уточняется, что это является шагом к гендерному равенству в общественных местах, поскольку ко всем без исключения будут применяться одинаковые правила.

Согласно заявлению городских властей, правила в бассейнах были слишком расплывчатыми.

Официальные лица заявили, что в будущем все стандарты в банях будут применяться в равной степени ко всем посетителям. Теперь верх купальника будет рассматриваться как атрибут, не прикрепленный к какому-либо полу.

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