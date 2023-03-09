В Берлине женщинам разрешено ходить в бассейн топлес
В Берлине власти официально разрешили женщинам купаться в общественных бассейнах топлес.
Уточняется, что это является шагом к гендерному равенству в общественных местах, поскольку ко всем без исключения будут применяться одинаковые правила.
Согласно заявлению городских властей, правила в бассейнах были слишком расплывчатыми.
Официальные лица заявили, что в будущем все стандарты в банях будут применяться в равной степени ко всем посетителям. Теперь верх купальника будет рассматриваться как атрибут, не прикрепленный к какому-либо полу.