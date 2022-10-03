



В Берлине появится ЛГБТ детский сад

Весной в столице Германии Берлине откроется первый ЛГБТ детский сад.



Как сообщает газета Bild, детский сад станет частью комплекса, где поселятся представители ЛГБТ.



Управляющий директор консультационного центра для геев в Берлине Марсель де Гроот, курирующий проект, объяснил, что концепция такая же, как и у других детских садов, но детям будут объяснять, что значит быть геем или лесбиянкой.



"Затем есть, например, десять обычных детских книг и три, в которых принц женится на принце. Образ жизни ЛГБТ должен быть просто более заметным", - заявил он.



В детский сад будут принимать не только детей представителей ЛГБТ, но и из обычных семей. Уже есть 60 предварительных заявок на зачисление в ЛГБТ детский сад.