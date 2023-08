В Беларуси установили памятник Шимону Пересу к его 100-летию – фото

Центр мира и инноваций им. Переса открыл памятник к 100-летию со дня рождения легендарного израильского политика Шимона Переса в его родном белорусском городе Вишнево. Памятник стоит во дворе дома, где родился Шимон Перес, и был разработан с учетом стремления Переса к миру и инновациям на протяжении всей его жизни.



“Сегодня, когда мы открываем этот памятник, приуроченный к 100-летию Шимона Переса, мы чтим его выдающуюся жизнь, посвященную миру и инновациям”, – сказал генеральный директор Центра Переса Эфрат Дувдевани.



Установка памятника на месте рождения Переса стало результатом совместных усилий еврейских общин Беларуси, посольства Израиля в Минске, а также поддержки и участия губернатора Минской области. Церемония стала первым мероприятием, запланированным совместно с Центром Переса на следующий год в честь столетия со дня рождения Переса и его влияния на мир.



“Год столетия со дня его рождения – это возможность признать его огромное влияние и вдохновить нас на продолжение его наследия сосуществования и прогресса для будущих поколений”, – заявил Дувдевани.

