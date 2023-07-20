



В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и пограничниками

В Гомельской области (Беларусь) произошла стычка между местными пограничниками и наемниками из ЧВК "Вагнер", которых депортировали из России.



Об этом сообщили в пресс-службе украинского Центра национального сопротивления.



"По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер". Террористы уже 19 июля провели рекогносцировку вблизи населенного пункта Дятлык, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошло столкновение между наемниками и пограничниками Беларуси", - отметили в Центре, добавив, что пограничники отошли и "не препятствовали работе "вагнеровцев".



Вместе с тем, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что группы боевиков ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь и движутся к месту своего расположения под Осиповичами.



"Мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территории Беларуси, но, собственно, они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество сейчас не несет угрозы в Украине. И мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", - отметил Демченко в эфире национального телемарафона "Единые новости".



По его словам, ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой, рядом с украинской границей пограничники не фиксируют перемещения ни военной техники, ни личного состава или подразделений российской армии, или подразделений армии Беларуси.



Как сообщал Mignews.ua, в ЧВК "Вагнер" заявили о 22 тысячах погибших.