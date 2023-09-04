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В Азовском море упал российский вертолет Ка-52
04.09.2023 16:29 Дара Киевская

В Азовском море упал российский вертолет Ка-52

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Как сообщило российское издание Baza, оба пилота были спасены.

Отмечается, что инцидент произошел утром 1 сентября в акватории Азовского моря, приближенно к 1,5 километрам от побережья. Предварительно причиной крушения стали неблагоприятные метеорологические условия, включая густой туман.

"На борту вертолета Ка-52 находились два члена экипажа, которые успешно были эвакуированы в ходе операции по спасению", - пишет издание.

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