



В австрийской сети супермаркетов ввели "час тишины" для аутистов

Сеть Billа тестирует “Час тишины”. Теперь посетители филиала сети в столице земли Верхняя Австрия должны делать как можно меньше шума – с 16:00 до 17:00. Кроме того, здесь не звучит музыка и объявления, яркость света снижена, покупатели могут даже взять напрокат солнцезащитные очки. Это звучит необычно, но, по словам руководителя Rewe, эта мера имеет серьезные основания.



Только в Австрии насчитывается от 80 000 до 90 000 человек с аутизмом. Существенной особенностью этого нарушения развития нейронов часто является высокая чувствительность к шуму и свету. Людям с аутизмом трудно совершать покупки в шумных и ярких, возможно, даже переполненных магазинах.



“Для нас очень важно, чтобы все клиенты чувствовали себя у нас желанными, в том числе клиенты, которым нужно больше тишины и покоя при покупках, например люди с аутизмом”, – сообщили в Billа.



Кроме того, сотрудники соответствующих филиалов прошли подготовку по работе с людьми с аутизмом. По сообщению сети супермаркетов, “Час тишины” будет реализован и в других местах в сотрудничестве с местными общественными объединениями.