



В Австрии прекратила выходить самая старая в мире ежедневная газета

Ежедневное издание Wiener Zeitung – "Венская газета", которое является древнейшим действующим по меньшей мере в Европе – 30 июня в последний раз издала печатный номер, сообщает Spiegel.



Газета, которая почти непрерывно выходила с августа 1703 года (сначала как Wienerisches Diarium), с 1 июля 2023 года больше не будет выдавать печатных ежедневных номеров – печатные выпуски будут лишь изредка.



В прощальном печатном номере 30 июня Wiener Zeitung подвела итог своей работы: 320 лет, 3839 месяца, 116 840 дней с первого номера 8 августа 1703 года. Также приводятся имена монархов и канцлеров, в течение правления которых выходила газета.



"Венскую газету" называют древнейшим в мире ежедневным изданием, которое до сих пор выходило как печатная газета. Единственным длительным перерывом в работе газеты была нацистская оккупация.



250-летие издания даже отмечали государственной церемонией с участием президента и канцлера.



Причиной отхода от печатного формата стали евродиректива, и, вслед за ней, решение правящей коалиции: основным источником дохода издания в печатном виде было обязательное размещение законодательных новостей в специальной секции. Теперь эту информацию разрешили публиковать онлайн.



С прекращением ежедневного выпуска Wiener Zeitung, старейшей действующей ежедневной газетой становится издание из Нижней Саксонии Hildesheimer Allgemeine Zeitung, которая, хоть и с несколькими переименованиями, неизменно выходит с июня 1705 года.



