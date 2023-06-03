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лама
03.06.2023 15:00 Алина Груднева

В Австрии ламы-беглянки устроили хаос на железной дороге

В Вене вольнолюбивые ламы решили сбежать из цирка и пошли на прогулку по городу.

По данным Wien.orf, закончилось все тем, что беглянки заблокировали движение поездов.

Животные добрались до железнодорожных путей. Некоторые из них гуляли рядом, а несколько лам решили пройтись прямо по путям.

В итоге, ловить безобразниц прибыли сотрудники цирка и полицейские. К счастью, с животными все в порядке. А вот против цирка, откуда ламы сбежали, ополчилась местная ассоциация защиты животных.

Уточняется, что подобные инциденты уже и ранее случались в этом заведении, поскольку животных держат за такими заборами, которые легко можно перескочить.

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