



В Австралии предложили отстреливать кенгуру, чтобы они не умирали от голода

Австралийские экологи предложили отстреливать кенгуру, чтобы регулировать их численность. В противном случае животные могут массово погибнуть от голода. Об этом пишет CBS News.



Несмотря на то, что кенгуру стал одним из символов Австралии, эти животные нередко вызывают проблемы. Власти штата Виктория настаивают, что кенгуру могут нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям, имуществу и поселениям, а также представляют риск для людей.



Чрезмерная популяция также опасна для самих кенгуру, поскольку им не хватает пищи, и многие животные умирают от голода. В 2016 и 2017 годах в стране проживало почти 45 миллионов кенгуру — это примерно вдвое больше, чем людей в Австралии. А в последующие несколько лет их популяция может достичь 60 миллионов.



"Мы подсчитали, что во время последней засухи в некоторых районах погибли 80 или 90 процентов кенгуру. Они умирают от голода – ходят в общественные туалеты и едят туалетную бумагу", – рассказала эколог Кэтрин Мозеби.



Экологи считают, что лучший способ спасти кенгуру от такой судьбы – отстреливать их. В то же время, критики утверждают, что массовый убой кенгуру — это убийство австралийской дикой природы.