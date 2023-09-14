



В Австралии построили фальш-отель, но туристы хотят забронировать в нем номера

Фальшивая гостиница, которая ни разу не принимала ни одного туриста, имеет множество отзывов на TripAdvisor – и многие туристы пытаются забронировать в нем номер. Речь идет о грандиозной инсталляции – отеле EastLink, расположенном на автомагистрали за пределами Мельбурна в Австралии. Внешне он выглядит настоящим отелем в многоэтажном доме – но тех, кто решит остановиться там, ждет разочарование.



На самом деле это грандиозная скульптура – ​​модель отеля, не совсем “идентичная натуральной”. Его длина 12 м, высота 20 м, но ширина всего 5 м, поэтому никаких номеров в нем, конечно, нет и не может быть. Фальш-гостиница построена из бетона и стали и имеет стеклянные “окна”, светящиеся в ночное время.



Строительство этой скульптуры обошлось в 1,2 млн австралийских долларов. Автор скульптуры, канадец Каллумом Мортоном, рассчитывал, что “автомобилисты будут рассматривать его из машины как настоящую гостиницу и, возможно, впоследствии как необычный реквизит, сбежавший из тематического парка или съемочной площадки”. В общем, это своего рода “развлечение” для любителей оригинальных скульптур.



Однако, как уверяют на сайте фанатов причудливых скульптур, розыгрыш срабатывает – многие туристы пытаются забронировать место в фейковом отеле.



"Вы будете удивлены количеством запросов, которые мы получаем от людей, желающих узнать стоимость номеров, наличие мест и запросы на парковку", – уверяют они.



Отзывы туристов варьируются от откровенного возмущения вводящей в заблуждение фальшивкой до достаточно юморных.



“Как я понимаю тебя, отель EastLink. Я тоже хаотический, бесполезный и меня часто считают кем-то, кем я не являюсь на самом деле”, – написал, например, один турист.