



В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу

В австралийском штате Квинсленд нашли огромную тростниковую жабу весом 2,7 килограмма и длиной чуть более 25 сантиметров. Об этом сообщает телеканал ABC.



Животное заметили сотрудники департамента окружающей среды штата. Они расчищали тропу в национальном парке Конуэй, когда увидели земноводное. Оно было похоже на "футбольный мяч с ногами", рассказала смотрительница парка Кайли Грей. По ее словам, тростниковая жаба подобных размеров «съест все, что поместится в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих». Амфибию назвали Toadzilla.



Она в шесть в раз больше, чем обычные представители ее вида.



Земноводное поместили в контейнер и вывезли из дикой природы. Позже его умертвили и передали в дар музею Квинсленда. Все потому, что жабы — одни из самых опасных вредителей в Австралии. Их численность достигает в стране сотен миллионов.