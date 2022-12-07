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В Ашкелоне закрывают ресторан из-за санитарных нарушений
07.12.2022 18:22 Евгения Маркова

В Ашкелоне закрывают ресторан из-за санитарных нарушений

Административный приказ о закрытии ресторана "Scover" в порту 9, на пристани в Ашкелоне, был издан после жалоб посетителей на отравления. 

После получения жалоб группа Ашкелонского окружного управления здравоохранения провела эпидемиологическое расследование и санитарный аудит, в ходе которых проверяющие обнаружили множество недостатков в инфраструктуре и управлении рестораном при хранении и обработке пищевых продуктов. Нарушения квалифицированы, как угрожающие здоровью населения.
 

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