



В Ашкелоне закрывают ресторан из-за санитарных нарушений

Административный приказ о закрытии ресторана "Scover" в порту 9, на пристани в Ашкелоне, был издан после жалоб посетителей на отравления.



После получения жалоб группа Ашкелонского окружного управления здравоохранения провела эпидемиологическое расследование и санитарный аудит, в ходе которых проверяющие обнаружили множество недостатков в инфраструктуре и управлении рестораном при хранении и обработке пищевых продуктов. Нарушения квалифицированы, как угрожающие здоровью населения.

