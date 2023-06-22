



В армии РФ за 100 тысяч рублей можно пойти в отпуск или не идти на передовую

Telegram-канал “Можем объяснить” узнал о новых видах коррупции среди военных. Российские командиры вымогают деньги за отправку в отпуск и за то, чтобы военнослужащего не отправили на передовую. Для этого нужно заплатить 100 тысяч рублей.



О том, как командование вымогает деньги, журналистам рассказала мать военнослужащего 1439 полка из Иркутской области, которого мобилизовали в сентябре 2022 года. В отпуске солдат с тех пор не был, в военной прокуратуре на его обращения не отреагировали.



“Я с ним поддерживаю связь, он говорит, что устал очень морально, писала в военную прокуратуру еще в апреле. Ответа нет до сих пор”, – рассказала Татьяна.



Она узнала, что за отпуск командиры требуют по 100 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется остаться подальше от передовой. По словам Татьяны, многие мобилизованные писали жалобы, чтобы “остановить беспредел”, но результата не получили.



“Я считаю, что не должно так быть, одни отсиживаются, а другие рискуют жизнью. Мой сын никогда не платил, чтобы отсидеться, считает это неправильным”, – жалуется женщина.



Весной родственницы иркутских мобилизованных в видео-обращении Путину заявляли об огромных потерях в 1439-м полку – “он почти уничтожен”.



Рассказы родственников российских солдат о произволе командиров: