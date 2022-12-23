



В Аргентине появился перекресток Марадоны и Месси в честь легендарных игроков

В аргентинском поселке Урибур вдохновились победой сборной на ЧМ-2022 по футболу, там впервые в стране появился перекресток Диего Марадоны и Лионеля Месси. Теперь эти две улицы, названные именами легендарных аргентинских нападающих, пересекаются в Урибуру, где проживает более 1500 жителей.



Урибуру навсегда записал свое имя в историю Аргентины, как первый поселок, имеющий перекресток в честь двух легенд аргентинского и мирового футбола

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Сборная Аргентины сделала великолепный подарок болельщикам, переиграв в финале Францию в серии пенальти – 4:2. Основное и дополнительное время истекло со счетом 3:3, поэтому судьба обладателя трофея решалась во время 11-метровых ударов.



Месси уже превзошел Марадону по количеству матчей и забитых голов за сборную Аргентины. В активе Лионеля 98 мячей в 172 поединках. У Диего, покинувшего этот мир в 2020 году, имеет 34 гола в 90 сыгранных встречах.



На последнем Мундиале в Катаре Месси отыграл во всех матчах, в которых забил 7 голов, два из них – в финале против Франции. Аргентинский форвард стал лучшим игроком ЧМ-2022.

