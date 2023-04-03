



В апреле случится розовое Полнолуние: что оно принесет

В апреле произойдет полнолуние, которое станет первым после дня весеннего равноденствия. Во многих народах мира оно считается первым полнолунием в году. Этот день имеет очень необычное название – Розовая Луна, а еще это полнолуние очень сильно влияет на человека.



Давайте разберемся, почему Полнолуние в апреле называется Розовым и чего стоит опасаться.



Дата Полнолуния в апреле 2023



Полнолуние состоится в четверг, 6 апреля, в 06:34 по киевскому времени. Наблюдать полную Луну можно будет уже с 4-5 апреля и до 7-8 числа. Воздействовать на человека Луна начнет с 5 апреля и это действие продлится до 7 апреля.



Почему Полнолуние называют Розовым



Такое название придумали индейцы Северной Америки и назвали полную Луну в апреле в честь цветка – шиловидного флокса. Именно в этот период цветок начинает цвести.



И стоит отметить, что китайцы это Полнолуние называют Пионовая Луна, кельты – Луна Роста, чероки – Цветочная Луна, а в Южном полушарии – Урожайная Луна или Луна Охотника. Некоторые индейцы называют это Полнолуние – Луна разрушения Льда или Луна возвращения уток.



На самом деле Луна не станет розового цвета – она будет обычной. Однако ее воздействие может быть совершенно необычным.



Как будет действовать Розовая Луна



В это Полнолуние могут открыться скрытые таланты. Период будет благоприятным для реализации творческих идей. Успех может ждать писателей, блогеров, дизайнеров, художников, модельеров и журналистов.



Можно пробовать себя в чем-то совершенно новом, освоить какое-то новое направление в творчестве.



Что можно делать в Полнолуние:

Строить планы и ставить цели

Помириться с теми, с кем вы в ссоре

Создавать что-то творческое – картину, стихи, мелодию

Посвятить время душе и телу – заняться спортом, укрепить здоровье, анализировать важные моменты жизни

Думать о чем-то хорошем, приятном и позитивном

Чего опасаться в Полнолуние



Не рекомендуется в дни Полнолуния запускать новые проекты, начинать бизнес или приступать к новой работе. Есть риск, что все задумки и планы пойдут совсем не так, как вам хотелось.



Не стоит в эти дни заниматься тяжелым физическим трудом, отправляться в серьезные и дальние поездки. Нежелательно перегружать себя работой или эмоциями.



Крупные и дорогостоящие покупки перенесите на другой день. Нежелательно вкладывать в этот день свои финансы, брать в дол, одалживать деньги, подписывать договора, которые связаны с финансами.



Полнолуние сильно влияет на мышление человека, его поведение и поступки – поэтому в этот период стоит особенно четко себя контролировать и сдерживать различные эмоции.



Что нельзя делать в Полнолуние: