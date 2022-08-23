



В Англии родилось редкое животное - красная панда

В английском зоопарке графства Хертфордшир праздник - родилась редкая красная панда.



Известно, что животное появилось на свет в июле, сейчас руководство зоопарка ждет, пока малыш подрастет, чтобы провести ветеринарный осмотр.



Стоит отметить, что на сегодняшний день в дикой природе осталось менее 10 тысяч красных панд, они занесены в список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения вид.



Хоть животное и называется красной пандой, но все же оно более тесно связано с енотами и ласками, нежели с гигантами черно-белыми пандами. В чем они похожи с последними - бамбуковой диетой.



Слово "панда" происходит от непальского слова "понья", что означает "бамбук" или "травоядное животное".