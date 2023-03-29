



В Англии отодвинут от побережья башню XIX века

В Англии, в графстве Корнуолл, местный совет спасает 190-летнюю башню на вершине скалы, которая находится под угрозой падения в море из-за береговой эрозии, сообщает The Times .



Речь идет о штормовой башне на Компас-Пойнт у приморского города Бьюд. Ее перенесут на сто метров от побережья. Здание имеет уникальную восьмиугольную форму и является памятником зодчества.



24 апреля команда начнет процесс разборки викторианской башни. Однако это не в первый раз, когда башню разбирают и снова собирают. В 1881 году ее перенесли с края скалы после лютой непогоды, в результате которой погибли сотни местных жителей.



Штормовую башню создали по образцу знаменитой Башни Ветров в Афинах. Ее спроектировал в 1835 году Джордж Вайтвик как приют для береговой охраны. Здание сдали в аренду на 500 лет совету Корнуолла.



Считается, что скалы северного Корнуолла являются одними из наиболее пострадавших от береговой эрозии в Великобритании.





