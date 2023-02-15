



В Амстердаме запретят курить марихуану в квартале "красных фонарей"

Амстердам известен во всем мире своей работой каннабис-кафе, которые посещают миллионы туристов. Но сами амстердамцы постоянно жалуются, что туристы под воздействием наркотических веществ провоцируют повышение уровня преступности. Поэтому почти все местные депутаты поддержали ужесточение правил для туристов, которые вступят в силу в середине мая.



Городской совет Амстердама также объявил, что рестораны и бары должны будут закрываться до двух часов ночи в пятницу и субботу, а после часу ночи в старую часть города нельзя будет пропускать новых посетителей. Секс-заведения также должны будут закрываться в три часа ночи.



Сейчас в районе “красных фонарей” продажа алкоголя в магазинах, винных лавках и кафе незаконна с четверга по воскресенье после 16:00. Теперь городской совет будет просить продавцов полностью убрать алкоголь с витрин.