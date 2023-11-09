



В американском Огайо право на аборт включат в конституцию штата

Во вторник в штате Огайо состоялось голосование за включение в конституцию права на аборт, что стало крупной победой сторонников борьбы за право выбора в этом штате.



По предварительным данным, ее поддержали почти 56% избирателей штата, склонного к консерватизму.



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Поправка изменит конституцию штата, включив в нее положения, защищающие доступ к абортам. Она устанавливает "индивидуальное право на собственное репродуктивное медицинское обслуживание", в том числе на аборт, контрацепцию и помощь при выкидыше.



Сторонники поправки предупредили избирателей, что если она не будет принята, то могут быть введены более ограничительные законы, включая запрет на аборты после шести недель беременности без каких-либо исключений.



В настоящее время в штате Огайо аборты разрешены до 22 недель беременности.



