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В Альпах нашли тело лыжника, погибшего 22 года назад
23.08.2023 19:27 Ирина Демьянова

В Альпах нашли тело лыжника, погибшего 22 года назад

В Австрии нашли труп мужчины, который десятилетиями лежал на леднике Шлатенкеес  в провинции Тироль, пока лед не начал таять.

Гид, работающий в Альпах, обнаружил тело погибшего лыжника на высоте около 2,9 тысячи метров, сообщает The Guardian.

Рядом с телом лежал рюкзак, в котором были наличные, банковская карточка и водительское удостоверение, а также лыжное снаряжение.

Полиция подозревает, что это тело мужчины, погибшего на леднике в 2001 году. К моменту смерти лыжнику было 37 лет, говорят правоохранители.

Однако окончательные результаты ДНК-экспертизы полиция получит через несколько недель.

Как отмечает издание, тела туристов, давно исчезнувших на ледниках, находят все чаще из-за глобального потепления. Изменение климата ускорило таяние льда, поэтому человеческие останки уже не впервые выплывают на поверхность.

 

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