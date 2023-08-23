



В Альпах нашли тело лыжника, погибшего 22 года назад

В Австрии нашли труп мужчины, который десятилетиями лежал на леднике Шлатенкеес в провинции Тироль, пока лед не начал таять.



Гид, работающий в Альпах, обнаружил тело погибшего лыжника на высоте около 2,9 тысячи метров, сообщает The Guardian.



Рядом с телом лежал рюкзак, в котором были наличные, банковская карточка и водительское удостоверение, а также лыжное снаряжение.



Полиция подозревает, что это тело мужчины, погибшего на леднике в 2001 году. К моменту смерти лыжнику было 37 лет, говорят правоохранители.



Однако окончательные результаты ДНК-экспертизы полиция получит через несколько недель.



Как отмечает издание, тела туристов, давно исчезнувших на ледниках, находят все чаще из-за глобального потепления. Изменение климата ускорило таяние льда, поэтому человеческие останки уже не впервые выплывают на поверхность.



