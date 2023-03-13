



В Афганистане голодает 20 миллионов людей - ООН

Афганистан начал 2023 год как крупнейший и самый серьезный гуманитарный кризис в мире, говорится в последнем отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, добавив, что зафиксирован тревожный рост числа людей в стране, нуждающихся в гуманитарной и помощь в защите.



Согласно последнему отчету УКГВ, опубликованному в воскресенье, в этом году в помощи нуждаются рекордные 28,3 миллиона человек, то есть две трети населения.



"Это представляет собой серьезное ухудшение как с точки зрения количества, так и серьезности", — говорится в отчете.

Из 28,3 миллиона человек, нуждающихся в спасительной помощи, партнеры по гуманитарным вопросам отдали приоритет 23,7 миллионам человек для получения хорошо скоординированной межсекторальной помощи в 2023 году, для чего требуется 4,62 миллиарда долларов.



"Это огромный скачок с 24,4 миллиона человек, нуждающихся в помощи, в 2022 году и 18,4 миллиона в начале 2021 года. Сегодня к марту 2023 года около 20 миллионов человек столкнутся с острым голодом, при этом 6 миллионов человек находятся в состоянии "чрезвычайной ситуации" (в одном шаге от голода) — один из самых высоких показателей в мире в абсолютном выражении", - сообщило УКГВ.



Показатели недоедания остаются чрезвычайно высокими: ожидается, что в 2023 году около 875 000 детей будут страдать от тяжелой острой недостаточности питания, а 2,3 миллиона детей и 840 000 женщин — от умеренной острой недостаточности питания.



Агентство по оказанию помощи предупредило, что если Афганистан вступит в третий год засухи, ситуация с питанием может ухудшиться еще на 20 процентов. В отчете отмечается, что изменения в характере осадков серьезно подорвали методы получения средств к существованию, в то время как ухудшение состояния экономики вызвало резкое снижение доходов, рост долга и высокий уровень безработицы.



Ошеломляющие 80 процентов домохозяйств в Афганистане столкнулись со снижением доходов. Долги населения выросли – как по количеству людей, взявших на себя долги (82 процента всех домохозяйств), так и по сумме долга (примерно на 11 процентов больше, чем в предыдущем году).



"Три четверти доходов людей тратятся на еду, и очень мало остается на удовлетворение других потребностей, таких как образование и здравоохранение. Усугубляющаяся бедность, нарушения прав человека и отсутствие доступа к основным услугам усугубляют и без того тяжелую ситуацию", — заявило УКГВ.



Прошедшая зима была особенно суровой для жителей Афганистана, и в январе в некоторых районах были зафиксированы экстремальные температуры, в том числе морозы до минус 35 градусов. Эти суровые зимние условия привели к гибели сотен тысяч голов домашнего скота либо от холода, либо от голода, что усугубило бедственное положение людей.