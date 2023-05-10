



В 79 лет Роберт Де Ниро похвастался рождением седьмого ребенка

Роберт Де Ниро — один из самых значимых актеров в истории Голливуда. Он сыграл в нескольких величайших классических фильмах в истории кино (таких как "Бешеный бык", "Охотник на оленей" и "Таксист") и даже получил два Оскара. Можно было бы ожидать, что он будет отдыхать в 79 лет, но, похоже, это не так, поскольку во вторник он сообщил, что недавно у него родился седьмой ребенок.



В интервью, проведенном по случаю выхода его нового фильма "Все об отце", который, как ожидается, выйдет в прокат в Израиле в июле этого года, Де Ниро рассказал о том, каково это быть родителем.



"Я не люблю быть суровым с детьми, но выбора нет. Я думаю, что каждый родитель сказал бы это. Вы всегда хотите поступать правильно для своих детей и давать им презумпцию невиновности, но иногда вы просто не можете", — сказал он в интервью.



Когда актера спросили о его шестерых детях, Де Ниро тут же поправил журналистку: "Семеро, правда. У меня только что родился ребенок".



Другими подробностями помимо этой информации актер не поделился, поэтому неизвестно, какого пола ребенок, когда он появился на свет и кто его мать.



Де Ниро женился в последний раз в 1997 году, но в 2018 году пара разорвала отношения и с тех пор находятся в длительном бракоразводном процессе.



Как уже упоминалось, у Де Ниро есть еще шестеро детей. Самую старшую из них, 51-летнюю Дарну, он усыновил вместе со своей первой женой, от которой у него родился первый биологический сын, 46-летний Рафаэль. Его другие дети от его отношений на протяжении многих лет - 27-летние близнецы Джулиан и Аарон, 24-летний Эллиот и 11-летняя Хелен Грейс. Де Ниро также является дедушкой нескольких внуков.