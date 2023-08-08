



Узбеки оригинально решили проблему раздражающего шума от мусоровоза

В Узбекистане решили проблему раздражающего местных жителей звука от мусоровоза.



Соответствующее видео опубликовала журналистка Ксения Собчак.



В частности, Минэкологии страны решило поэкспериментировать, снабдив мусоровозы усилителями, из которых будет играть классическая музыка.



Это должно перебить неприятный шум, раздражающий узбеков. Предполагается, что такое оригинальное решение проблемы позволит меньше мешать покою граждан. Практику введут по всей стране, если она докажет свою эффективность.