



Утвержден план строительства большого полицейского комплекса в Иерусалиме

Комитет по планированию Иерусалима одобрил запрос израильской полиции о строительстве большого полицейского участка на популярном из-за живописных пейзажей холме.



С этого места открывается великолепный вид на Храмовую гору, Иудейскую пустыню и Мертвое море.



Комплекс площадью 5 000 квадратных метров будет построен у подножия холма. Он заменит временное сооружение площадью примерно 2 000 квадратных метров на соседнем участке, который был предназначен для отеля.



Районный комитет по планированию отклонил большинство утверждений противников плана строительства. Уточняется, что размеры здания связаны с требованиями в сфере безопасности в районе.



