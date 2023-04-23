



Утро начинается… с завтрака!

Завтрак – та самая трапеза, которую никак нельзя пропускать. Помимо всей пользы для здоровья, это вкус, настроение и заряд энергии на весь день. Поэтому для многих именно завтрак – главная еда дня.



Почему завтрак так влияет на нас? Во-первых, от его качества и состава зависит то, как мы будем чувствовать себя в течение дня. Во-вторых, от того, что мы съели утром, и в какой обстановке, зависит настроение и общее состояние. В-третьих… это то время, которое можно с удовольствием и вкусом провести в приятном месте и компании. Именно поэтому рестораны и кафе, которые подают правильные и разнообразные завтраки, пользуются популярностью. Ресторан Villa Mare, расположенный прямо на пляже в Бат-Яме – ровно такое место.



Совсем недавно это уже хорошо знакомое и любимое многими заведение обновило меню завтраков. Спрашивается, куда еще больше? Ведь до недавнего времени утром в Villa Mare и так можно было заказать все, что только душе угодно – от шакшуки до яиц Бенедикт. Владельцы этого уникального места считают, что нет пределов совершенству, и с началом сезона завтраков на открытом воздухе с видом на море, предлагают гостям в первой половине дня блюда на любой вкус.



Начнем с классики. Круассан Бенедикт с лососем – завтрак с оттенком Парижа: яйцо пашот, свежайший лосось домашнего посола и нежный хрустящий круассан. Французкое настроение также создают «Крок мадам» и «Крок месье». Каждый из этих тостов – произведение искусства. Первый подается с копченой уткой, глазуньей, сыром и соусом «Цезарь». Второй готовят с сыром, трюфельным пюре, глазуньей, лесными грибами и соусом «Бешамель».



Оригинальный скрэмбл с креветками на тосте со шпинатом в сливочном соусе переносит в итальянский квартал Нью-Йорка, а Grill&Eggs с телячьей сосиской, жареным луком и картофелем – в Баварию. Ближневосточные варианты утренней трапезы представлены в Villa Mare большим израильским завтраком и шакшукой трех видов. С классической и зеленой шакшукой со шпинатом и сливками гости ресторана давно знакомы. Сейчас в меню появилась шакшука веганская, приготовленная из поленты. Один из самых востребованных завтраков здесь – тот, что подается на двоих. Это фриттата с сыром и шпинатом, лососем, картофелем и помидорами, который подается с двумя коктейлями: Kir Royal или Mimoza на выбор. И это едва ли не лучшее начало дня! Все завтраки накрывают в сопровождении свежего салата, хлеба, кофе и свежевыжатого сока.



Безусловно, завоевать репутацию лучшего места для завтраков непросто. Но у Villa Mare есть для этого все данные – от меню до локации. Приходите и не торопясь пробуйте все самое лучшее, что только можно пожелать утром с видом на прекрасное средиземное море.



Villa Mare: 03-922-2958. Бен Гурион, 69, Бат-Ям



*на правах рекламы

