



Утолит жажду и не содержит сахара: Самый полезный напиток в жару

Диетолог-консультант Алексей Кабанов предупреждает, что даже умеренно жаркая погода выше 25 градусов грозит обезвоживанием и другими негативными последствиями для организма.



Чтобы избежать последствий жары, эксперт рекомендует следить за водно-солевым и минеральным дефицитом. Помимо негазированной или минеральной воды комнатной температуры диетолог советует пить растительное молоко вместо кваса и соков.



“Еще один полезный напиток в жару – растительное молоко. В его состав входит много воды, а из дополнительных плюсов: низкая жирность, отсутствие или малое количество сахара, витаминный и минерализованный состав”, – объясняет Кабанов.



Диетолог добавил, что квас и пакетированные восстановленные соки опасны из-за большого содержания сахара в них.



“Сахар лишь усилит жажду, а вдобавок к этому выведет минеральные вещества из организма”, – заключил он.