



"Успеть долететь" - памяти Иры Дыскиной

В 2012 году в газете "МИГ" появилась моя авторская колонка. В течение шести лет я описывал в ней путешествия нашей семьи за границу. Но потом случилось непоправимое - моя жена заболела. К великому сожалению полтора года борьбы со страшной болезнью не дали ожидаемого результата. 13 сентября 2020 года Ира покинула нас навсегда.



Ира очень любила путешествовать. Поэтому я решил собрать написанное и издать книгу в память о ней. Во время редактирования я постарался добавить Ирин взгляд на описываемые мною события.



Мы бесплатно высылаем книгу по почте всем желающим. Для этого нужно заполнить заявку с подробным адресом в прилагаемой форме.



С уважением, Виталий Бельтальев