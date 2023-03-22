



Ури Геллер выставил на продажу роскошное поместье в Британии

Израильский иллюзионист Ури Геллер выставляет на продажу роскошное лондонское поместье, которое стоит около 7,95 миллиона фунтов стерлингов.



По данным The Jerusalem Post, продажей дома занимается агентство недвижимости Savills.



Поместье было построено в 1970-х годах еврейским архитектором Рамоном Грином в деревне Соннинг-на-Темзе. Его площадь составляет около 1400 квадратных метров. Дом выполнен в стиле Палладианства, отличительной чертой которого являются колонны.



Поместье может похвастаться живописным видом на Темзу, раскидистыми садами, прудами, бассейном и теннисным кортом. С годами Геллер приобрел более чем 111 метров Темзы и тисовое дерево, под которым была подписана Великая хартия вольностей.



Также иллюзионист добавил кинотеатр, профессиональный тренажерный зал, вертолетную и баскетбольную площадки. Рядом находится престижная школа Bluecoat.

