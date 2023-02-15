



Ури Геллер: перехват американцами НЛО - фатальная ошибка

Знаменитый иллюзионист Ури Геллер уже некоторое время утверждает, что инопланетяне, посещающие Землю, прибывают с мирными намерениями, и что нас посещают представители разных цивилизаций.



Поэтому сбивать НЛО - фатальная ошибка, которую допустили США в последнее время, после многочисленных сообщений о перехвате американскими самолетами НЛО, которые были замечены пролетающими над Северной Америкой.



Как уже упоминалось, эти НЛО были сбиты после сообщений о китайских воздушных шарах-шпионах, пролетающих над США и другими странами. Шпионские шары должны быть сбиты, объяснила Геллер, и США ошиблись, не сделав этого, когда они пересекли воздушное пространство США. Однако "помимо шаров, нельзя недооценивать сотни и тысячи фотографий и видеозаписей людей, которые видели настоящие НЛО", - говорит иллюзионист.



Геллер уже некоторое время активно высказывается на тему НЛО и утверждает, что в прошлом у него были встречи с инопланетянами. Подробности о них он размещает на своем сайте и страницах в социальных сетях, которыми он управляет. По его словам, преобладающее мнение среди многих экспертов по НЛО, включая американского писателя и эксперта по НЛО Виталия Штрайбера, заключается в том, что Землю в настоящее время посещает ряд различных инопланетных культур, скорее всего, в виде “клонов, наделенных интеллектом” - искусственных созданий, которые выглядят как люди.