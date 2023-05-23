



Ургант про слухи о спонсировании ВСУ: даже комментировать странно

Российский шоумен Иван Ургант прокомментировал информацию о том, что он финансирует Вооруженные силы Украины.



По его словам, эти слухи являются ложью.



Ранее в российских СМИ был опубликован список знаменитостей, которые помогают ВСУ деньгами. В него вошли 99 человек, в том числе Валерий Меладзе, Баста и пропутинский рэпер Тимати.



"К сожалению, я ничего не знаю. Я не верю никому, тем более Telegram-каналам. Это даже комментировать странно. Если я буду каждую ложь про себя комментировать, то у меня совсем не будет времени на что-то более важное в моей жизни", — возмутился телеведущий.

