



Университеты перенесли начало осеннего семестра из-за войны с ХАМАСом

Новый учебный год в израильских университетах начнется 22 октября вместо 15 октября, сообщает Комитет ректоров университетов.



Многие студенты и преподаватели были призваны в запас, говорится в заявлении комитета.



“Наши сердца с семьями погибших. Мы посылаем пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и полны надежды, что похищенные, похищенные и пропавшие без вести быстро вернутся”, – говорят они.



Учебный год в университете в Израиле обычно начинается после праздников, поэтому осенний семестр обычно стартует значительно позже , чем в США или Европе. Задержка затронула Еврейский университет, Университет Бен-Гуриона в Негеве, Тель-Авивский университет и другие крупные исследовательские университеты страны.



Ранее сегодня было объявлено, что начальные и средние школы по всей стране будут закрыты как минимум до вторника.