



Университет Бен-Гуриона запускает программу на русском языке для репатриантов

Университет Бен-Гуриона в Негеве объявил в воскресенье о запуске новой программы, которая предназначена для русскоязычных репатриантов, иммигрировавших в Израиль в 2022 году.



Программа, запущенная в партнерстве с министерствами образования и абсорбции Израиля и Еврейским агентством для Израиля, позволит русскоязычным сразу же продолжить учебу и подготовиться к возможному поступлению в университет.



Программа предлагает 1000 часов обучения ивриту, а также шесть академических курсов, которые будут учитываться при получении степени бакалавра. БГУ предложит курсы по математике, физике и программированию на русском языке, а также ульпан на иврите и дополнительные программы поддержки, такие как экскурсии по Израилю.



Программу возглавляет профессор Луиза Меши, член факультета материаловедения университета и советник ректора по новым иммигрантам.



“Мы рады открыть двери израильской академии для участников программы и помочь им получить высшее образование”, — заявила Меши. “Я верю, что учеба в Университете Бен-Гуриона поможет им строить новую жизнь здесь, с нами, в Израиле”.