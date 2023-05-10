



United colors of "Raisa"

В самом-самом сердце Яффо, в прямой видимости от знаменитого блошиного рынка, впитывая в себя шум оживленного многоголосого квартала, есть очень-очень вкусное место, над которым виднеется вывеска "Raisa".



Название ресторанчика "Raisa" сразу бросается в глаза, так же, как и радостные лица людей, сидящих за столиками. Это место неуловимо отличается от других кафе, щедро раскиданных вокруг кипящего Шук а-Пишпешим. Кстати, на вопрос, почему Raisa, у владельцев есть очень четкий ответ. Точнее, сразу три. В переводе с арабского это слово означает "начальница", на идиш – лилия, а в русском языке это женское имя. Все значения одинаково любимы в ресторане, потому что управляющая залом там энергичная девушка, лилии здесь в почете, а Раисам всегда готовы сделать подарок от заведения.



"Raisa" открылась 6 лет назад, сразу обозначив свою четкую, амбициозную и даже нахальную концепцию: модное и популярное место на блошином рынке с необычно высокими для этой локации стандартами еды и сервиса. Задача не из простых, потому что все, кто бывали в этих местах или имеют отношение к ресторанному бизнесу, прекрасно знают, что в ареале "пишпешим" довольно сложная обстановка. Многие шефы пытались и пытаются делать здесь свои проекты, сказать свое веское кулинарное слово, но долго продержаться никому не удается. Район вокруг рынка очень капризный, с характером, и даже профессионалам не всегда хватает точного понимания, что здесь нужно.



"Raisa" подошла к такой сложной задаче с женской мягкостью и мудростью. Команда не стала делать резких движений и сразу ломать гастрономические стереотипы. Она предпочла делать все мягко, спокойно, но с четким пониманием целей и стандартов. Как говорят владельцы: "Мы слышим голоса людей, видим и понимаем их потребности и желания, верим в то, что знаем, что им действительно нужно, а также в свои способности обеспечивать высокий уровень как самой еды, так и обслуживания, обстановки и атмосферы".



Меню придумывает команда ресторана: шеф, хозяин и управляющий, и составляется по принципу 50/50. Добрую его половину занимает давно и постоянно востребованная классика: цветная капуста, креветки с фенхелем во французском стиле, овощной салат, шницели и бургеры. Вторую же половину составляют шефские блюда, которые открывают новые вкусы, становясь хитами. Это авторское сашими из двух видов рыб, лангустины в соусе том-ям, севиче из белой рыбы в соусе лабане и многое другое, что точно не увидишь на каждом шагу. Между собой команда ресторана называет его united colors of Raisa, потому что это место объединяет самых разных людей разных национальностей, мест проживания, характеров и пищевых пристрастий. Такой гастрономический кибуц галуйот, где любят всех, стараясь всем сделать вкусно.



Жизнь в "Raisa" кипит практически все время, как в любой уважающей себя брассери, к которой и относят свое заведение владельцы. В выходные двери ресторана открываются в 9 утра, в будние дни в 11. Здесь завтрак подается до часа дня, а в пятницу кухня закрывается в половине второго ночи, здесь нет выходных, за исключением йом кипура.



Что такое успех ресторана? В чем он измеряется? Для команды "Raisa" это отзывы посетителей, это гости, которые возвращаются сюда, приводя с собой семьи и компании друзей, это люди, которые приходят снова, чтобы отметить семейное торжество, которые назначают здесь встречи и рекомендуют "Raisa" другим.



Если спросить у владельцев, что для них самое важное, они ответят: "Наша главная цель – чтобы людям было вкусно, и чтобы они были счастливы".



Raisa: ул. Йехуда Маргоза, 10, Тель-Авив, тел: 03-620-2262

raisa.business.site



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