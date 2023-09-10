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Уникальный случай: В США четыре сестры забеременели одновременно
10.09.2023 14:02 Наталья Богинская

Уникальный случай: В США четыре сестры забеременели одновременно

Сестры из семьи Гудвилли приехали в США из Англии. Самой старшей сестре – 41 год, самой молодой – 24. Всю жизнь они жили под одной крышей, поэтому и сейчас нашли жилье неподалеку друг от друга.

“Мы всегда были дружной семьей. Мы всегда воровали друг у друга одежду и косметику. Статистически маловероятно забеременеть в одно и то же время, но у нас достаточно близкие периоды”, – рассказывают сестры.

Семья была шокирована новостью о беременности всех сестер, ведь в это просто невозможно поверить. Но такова уж правда – женщины будут рожать почти одновременно.

После того, как Кэрри-Эн, Кейли, Джей и Эми узнали о своей беременности, они устроили громкую вечеринку в честь будущих малышей. Сейчас они чувствуют себя великолепно и шутят, что теперь не нужно беспокоиться об очередях в детский сад, а всех детей можно отправлять из дома вместе.

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