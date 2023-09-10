



Уникальный случай: В США четыре сестры забеременели одновременно

Сестры из семьи Гудвилли приехали в США из Англии. Самой старшей сестре – 41 год, самой молодой – 24. Всю жизнь они жили под одной крышей, поэтому и сейчас нашли жилье неподалеку друг от друга.



“Мы всегда были дружной семьей. Мы всегда воровали друг у друга одежду и косметику. Статистически маловероятно забеременеть в одно и то же время, но у нас достаточно близкие периоды”, – рассказывают сестры.



Семья была шокирована новостью о беременности всех сестер, ведь в это просто невозможно поверить. Но такова уж правда – женщины будут рожать почти одновременно.



После того, как Кэрри-Эн, Кейли, Джей и Эми узнали о своей беременности, они устроили громкую вечеринку в честь будущих малышей. Сейчас они чувствуют себя великолепно и шутят, что теперь не нужно беспокоиться об очередях в детский сад, а всех детей можно отправлять из дома вместе.