



Уникальный осьминог стал звездой сети

Уникальный осьминог Дамбо стал звездой интернета после того, как его засняли на видео с помощью дистанционно управляемого аппарата в Тихом океане.



По данным Sky News, его подловили на глубине около 2665 метров.



"Хэллоуин уже почти настал, кажется, что этот осьминог Дамбо настроился на него, отражая свет от нашего аппарата. Смотрите, как это любимое фанатами глубоководное существо изящно плавает перед нашей камерой, напоминая нам о красоте этого особенного места", - сообщает EVNautilus.



Дамбо является самым глубоководным осьминогом. В среднем эта порода осьминогов живет до пяти лет.

