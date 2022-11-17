



Умоляет о помощи: известный израильский журналист не может выбраться из США

Известный израильский журналист, ведущий 13-го канала израильского ТВ Матан Ходоров не может выбраться из США.



Под заголовком "Просьба о срочной и личной помощи" Ходоров опубликовал пост в котором сообщает: "После изнурительного месяца скитаний по США мы, наконец, пришли в израильское консульство, чтобы оформить документы на вылет в Израиль для нашей первой дочери, которая, как мы знаем, не могла родиться в Израиле из-за дискриминации суррогатного материнства".



"Но потом выяснилось, что Управление народонаселения без уведомления общественности отменило процедуру въезда в Израиль по транзитному свидетельству, которая действовала со времен короны. Теперь оно требует, чтобы мы ждали в США до получения окончательного постановления суда в Тель-Авиве и выдачи гражданства ребенку - процедура, которая может затянуться как минимум на несколько недель, а может и больше".



Ходоров продолжает: "На какую медицинскую страховку мы должны рассчитывать в этот период? Как долго, по их мнению, мы протянем без помощи кого-либо из членов семьи? А как же наши личные обязательства в Израиле? Работа? Друзья, с которыми мы не виделись больше месяца? Расходы на пребывание в США, которые уже составляют десятки тысяч шекелей? Все это их просто не интересует, и нас сухо послали "подавать апелляцию".



Ходоров сказал, что "мы втроем должны вернуться в Израиль завтра рейсом El Al и очень рады этому, но в данный момент кажется, что мы застрянем за границей из-за безразличия и произвола. Как журналисту, мне доводится освещать довольно много подобных историй, поэтому я очень внимательно относился ко всем этапам бюрократии, но к такому ничто не подготовило меня заранее."



"Я не хочу пытаться "дергать за ниточки" или просить о личных услугах, которые поставят меня в ситуацию конфликта интересов, поэтому я просто прошу всех, кто может, в любом качестве: Пожалуйста, помогите нам вернуться домой завтра. Мы должны вернуться в Израиль".