



Умный онлайн дейтинг: тесты, искусственный интеллект, алгоритмы

Хотите провести небольшой эксперимент? Зайдите в магазин приложений своего смартфона и найдите 3-5 случайных сервисов знакомств. Готовы поспорить, что в описании большинства из них будут упоминаться умные алгоритмы поиска пары, искусственный интеллект и тому подобное. Судя из таких описаний, может показаться, что стоит скачать такое приложение, и через пять минут оно найдет вам любовь всей жизни. Но почему так не происходит?

Дейтинг-сервисы современного типа существуют с 1995 года, когда был запущен сайт Match.com. Сейчас же в мире работает более 8 000 таких площадок, но ни одну из них мы не можем назвать на 100% эффективной.

Давайте же разберемся, что не так с современными приложениями знакомств и как реально повысить свои шансы на перспективную встречу в интернете.

Методы подбора пары, которые используют дейтинг-приложения

Обычно разработчики приложений знакомств не раскрывают всех секретов используемых ими технологий. Главный мотив — не допустить, чтобы кто-то использовал их идею. Вот только на деле большинство площадок используют вполне похожие алгоритмы, в которых нет ничего особенного.

Natural Language Processing (обработка естественного языка)

Важная мысль, которую вы должны усвоить, — приложения знакомств изучают вас куда глубже, чем вы думаете. Когда вы регистрируетесь в сервисе через соцсеть или просто привязываете аккаунт, алгоритм может изучать ваш список друзей и публичных страниц, записи на странице и прочее. Все для того, чтобы лучше понять, какие люди вам нравятся.

Кроме того, алгоритм некоторых приложений может активно изучать ваши переписки внутри приложения. Разумеется, вовсе не для того, чтобы узнать какие-то ваши тайны и тому подобное. Все делается для того, чтобы еще лучше понять ваши предпочтения и оценить ваш естественный язык. Например, если другие пользователи часто дают вам свой номер в сообщениях, это служит положительным сигналом для алгоритма и он присваивает вашему профилю более высокий рейтинг.

Deep Learning (глубокое обучение) и алгоритм Гейла-Шепли

Этот алгоритм Дэвида Гейла и ЛЛойда Шепли был разработан в 1962 году. С его помощью авторы доказали, что при любом равном количестве мужчин и женщин из них можно сформировать пары для стабильного и счастливого брака.

В 2012 году алгоритм Гейла-Шепли был удостоен Нобелевской премии по экономике, чем вызвал большой интерес разработчиков дейтинг-приложений. Особенно выделяется сервис знакомств Hinge, который явно акцентирует внимание на использовании алгоритма, удостоенного Нобелевской премии. На самом деле Hinge — далеко не единственное такое приложение. Тот же алгоритм используют Tinder и OkCupid, просто они этого так явно не афишируют.

Алгоритм Elo

Elo — пожалуй, самый распространенный алгоритм дейтинг-приложений. Изначально Elo был алгоритмом рейтинговой системы, что использовалась в шахматах, бейсболе и других спортивных играх для оценки результатов и прогнозов. Позже систему рейтингов перенесли в дейтинг-индустрии.

Здесь все просто. Чем чаще вас выбирают, тем выше ваш Elo-рейтинг. То есть, каждый раз, когда вы делаете свайп в Tinder, Badoo или подобных приложениях, вы повышаете или понижаете чей-то рейтинг. И точно так же кто-то повышает или понижает ваш рейтинг. Таким образом система сводит людей плюс-минус с одинаковым рейтингом. Все довольно просто.

Распознавание лиц

Современные алгоритмы распознавания лиц стали практически совершенными. Например, Facebook уже умеет узнавать людей на фото даже в плохом качестве и с невысокой детализацией.

Приложения знакомств тоже стараются не отставать, но используют функцию распознавания лиц по-своему. Например, в приложении DatingAI можно искать пользователей, которые максимально похожи на вашу любимую знаменитость. И, стоит отметить, DatingAI справляется с этой задачей весьма неплохо, хоть и не идеально.

Обычное тестирование

Некоторые популярные приложения знакомств, такие как Plenty of Fish и eHarmony используют классические личностные тесты, чтобы максимально детально изучить вашу личность, сопоставить результаты с данными других пользователей и в итоге найти оптимальные совпадения.

Прохождение личностного теста требует времени, но тысячи людей готовы уделить ему достаточно внимания в надежде таким образом встретить свою любовь. У некоторых это действительно получается.

Почему все эти алгоритмы не работают и что с этим делать?

Все перечисленные алгоритмы подбора пары хороши в теории. Однако на практике все не так радужно. И в любом из них есть серьезные недостатки:

Обработка естественного языка далеко не всегда работает корректно, особенно если о человеке в принципе мало данных. Как итог — совершенно рандомные рекомендации.

Глубокое обучение и алгоритм Гейла-Шепли дают результат лишь в том случае, если вы уделяете знакомствам в интернете львиную долю своего времени. А это подходит не всем.

Алгоритм Elo уже набил оскомину всем пользователям Tinder и аналогов. К тому же, он практически не дает шансов на успешное знакомство для новых участников.

Распознавание лиц не дает вообще ничего кроме похожей внешности. Искать свою любовь, опираясь только на внешность, — совершенно провальная затея.

Личностные тесты требуют много времени и работают только в том случае, если все пользователи отвечают честно. А это, как вы понимаете, бывает далеко не всегда.

Не удивительно, что в последнее время десятки тысяч людей, разочаровавшись в классических дейтинг-приложениях, ищут альтернативы. И они есть! Оптимальный для большинства — чат рулетка. Это приложение или веб-сайт, главная функция которого — соединять по видеосвязи случайных собеседников.

Чатрулетка в зависимости от вашего выбора обладает базовым списком настроек поиска: пол, возраст, геолокация, интересы, прочее. И этого зачастую оказывается достаточно, чтобы найти интересного человека, с которым вам будет комфортно. И с которым вы, возможно, сможете завести крепкие романтические отношения.

Если вы ищете русский аналог Chatroulette взамен классическим приложениям знакомств, можем порекомендовать площадки Chatrandom, Video-roulette24 и Chatous. Они отлично себя зарекомендовали, в них большая и разнообразная аудитория, они не отнимут у вас много времени и предоставят вполне реальные шансы встретить свою настоящую любовь. Поверьте, иногда, чтобы добиться желаемого, нужно просто изменить подход.

Подытожим: умный онлайн-дейтинг — не всегда лучший выбор

Полагаем, теперь вы лучше понимаете, почему так активно рекламируемые алгоритмы на самом деле не являются такими уж эффективными, как об этом говорят сами разработчики. Иногда лучше и вовсе отказаться от подобных методов поиска второй половинки, а довериться воле случая.

Пожалуй, лучшая альтернатива типичным дейтинг-приложениям — это видеочат рулетка. Ее использование не отнимет у вас лишнего времени, не потребует заполнения десятков полей аккаунта или прохождения личностного теста на 80-100 вопросов. И самое главное — чат рулетка не будет выкачивать с вас деньги, обещая найти идеальную пару. Попробуйте, вам понравится!