



Умершая после липосакции 23 зон россиянка планировала лишь подтяжку лица

Жительница Санкт-Петербурга, которая сделала себе липосакцию 23 зон, скончалась от отека мозга.



Подробностями 13 сентября поделился Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительные выводы судмедэкспертов.



Многочисленные операции россиянке провели 6 сентября. После этого у 47-летней пациентки начало развиваться аноксическое поражение и отек головного мозга. Медики этот момент пропустили, заверяя семью в том, что пациентка просто устала после липосакции.



Спустя два дня состояние петербурженки резко ухудшилось. Когда ее доставили в центр экстренной и радиационной медицины, помочь ей уже ничем не могли. По словам ее дочери, женщина планировала сделать только подтяжку лица. А липосакцию 23 зон ее якобы "навязали".



Теперь по факту смерти россиянки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". За это может грозить тюремное заключение сроком до шести лет.