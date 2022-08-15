



Умерла звезда сериала "Беверли Хиллз, 90210" Дениз Доуз

Актриса и режиссер Дениз Доуз, известная публике по легендарному сериалу "Беверли-Хиллз, 90210", умерла в возрасте 64 лет.



Информацию об этом подтвердила сестра актрисы, сообщает CNN.



"С тяжелым сердцем я должна объявить о ее кончине", - говорится в заявлении сестры актрисы Трейси Доуз.



Доуз была хорошо известна своей ролью миссис Ивонн Тизли в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а недавно появилась в комедийном сериале HBO "Небезопасные" в роли терапевта Молли Картер. Также Доуз сама снимала фильмы, среди которых "Помни меня: История Махалии Джексон".



Ранее сообщалось, что Дениз Доуз впала в кому. Она попала в больницу из-за тяжелой формы менингита.